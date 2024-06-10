Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı yaz konserlerinde ünlü müzik grupları Rubato, Köfn ve Madrigal sahne aldı. Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği 3 müzik grubu, ardı ardına sahneye çıkarak Ataşehir’de unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 9 Haziran’da Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşen konserler, izleyicilere keyifli bir müzik atmosferi yaşattı. Sevdikleri müzik gruplarını canlı izleyen izleyiciler, şarkılara eşlik ederek, müzik dolu bir yaz akşamı geçirdiler. Yaza Merhaba konserlerinin ilk konuğu, Türk müziğinin en sevilen şarkılarını kendi tarzlarında yorumlayarak söyleyen Rubato oldu. Coşku dolu bir kalabalık önünde şarkılarını seslendiren Rubato, izleyicilere hem keyifli hem de duygusal anlar yaşattı.

Ardından sahne alan Köfn, hit şarkılarını Ataşehir’de sevenleriyle birlikte seslendirdi. Elektro-pop müziğin son dönemde parlayan yıldızı Köfn, şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Gecenin son konuğu Madrigal ise, sevenleriyle Ataşehir’de buluşarak şarkılarıyla tüm müzikseverleri coşturdu. Alternatif Rock müziğin sevilen grubu Madrigal’in şarkılarıyla gece sona erdi.

“Ataşehir’deki gençlerin potansiyelleri çok yüksek”

Konserleri, eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızları Algı ile birlikte izleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konsere katılan gruplara ayrı ayrı çiçek takdim ederek, teşekkürlerini sundu. Başkan Onursal Adıgüzel, “Değerli komşularım, sevgili gençler, sizlerle birlikte bu güzel yaz akşamında hep birlikte müzik dolu anlar yaşadık. Bu güzel gecede siz sevgili komşularımla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Kıymetli sanatçılarımıza ve konserlerimizi izlemeye gelen tüm müzikseverlere teşekkür ediyorum. Ataşehirimiz genç bir ilçe ve Ataşehir’deki gençlerin potansiyelleri çok yüksek. Bu nedenle gençliğin sesine her zaman kulak vereceğiz. Onların fikirleriyle Ataşehir’i daha da güzelleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte kültür-sanat alanındaki etkinliklerimizin de süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Ataşehir’i bugün olduğu gibi böyle bir arada, neşeli görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Ayrıca konserler esnasında, “kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye” şeklinde tezahürat yapan müzikseverler, cep telefonlarının ışıklarıyla büyüleyici bir gösteri sundular.