Bursa'da bir gece kulübünde sahne alan 45 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer, çiftetelli müziği çalmadığı gerekçesiyle ikinci kez dövülen 8 sanığın mahkeme kararıyla, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklara, takdir indirimi uygulanarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, 22 Ekim 2022 tarihinde Mudanya ilçesinde bulunan bir gece kulübünde gerçekleşti. Bir grup müşteri, müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını talep etti. Müzisyenin olumsuz yanıtı sonrasında çıkan tartışma, güvenlik müdahalesiyle sona erdi. Ancak, grup daha sonra mola sırasında müzisyeni gece kulübünün arka bahçesinde dövdü.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, sanıkların kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Tutuklanan bir sanık 2,5 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme sürecinde, müzisyenin taşkınlık çıkaran müşterilerle yaşanan olayda yüzüne, kafasına ve vücuduna yumruk ve tekmelerle saldırıldığını belirttiği belirtiliyor.

Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, sanıkların müzisyeni konuşma fırsatı vermeden saldırdıklarını ve olayın kamera görüntüleriyle sabit olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanıklara 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mağdurun kemikleri kırıldığı göz önüne alınarak cezayı 1 yıl 9'a çıkaran mahkeme, takdir indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne düşürdü.

Mahkeme, sanıkların kişilik özelliklerini göz önüne alarak, gelecekte suç işlemeyecekleri kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özkan Süslerer, olayın ardından müzisyenliği bırakarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı ve mahkeme kararına tepki gösterdi. "Tutkuyla çaldığım müzik aletim artık bana acı hatıralar anlatıyor" dedi.