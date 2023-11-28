Bursa'da bir gece kulübünde sahne alan 45 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer, çiftetelli müziği çalmadığı gerekçesiyle ikinci kez dövülen 8 sanığın mahkeme kararıyla, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklara, takdir indirimi uygulanarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Olay, 22 Ekim 2022 tarihinde Mudanya ilçesinde bulunan bir gece kulübünde gerçekleşti. Bir grup müşteri, müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını talep etti. Müzisyenin olumsuz yanıtı sonrasında çıkan tartışma, güvenlik müdahalesiyle sona erdi. Ancak, grup daha sonra mola sırasında müzisyeni gece kulübünün arka bahçesinde dövdü.
Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, sanıkların kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Tutuklanan bir sanık 2,5 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme sürecinde, müzisyenin taşkınlık çıkaran müşterilerle yaşanan olayda yüzüne, kafasına ve vücuduna yumruk ve tekmelerle saldırıldığını belirttiği belirtiliyor.
Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, sanıkların müzisyeni konuşma fırsatı vermeden saldırdıklarını ve olayın kamera görüntüleriyle sabit olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanıklara 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mağdurun kemikleri kırıldığı göz önüne alınarak cezayı 1 yıl 9'a çıkaran mahkeme, takdir indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne düşürdü.
Mahkeme, sanıkların kişilik özelliklerini göz önüne alarak, gelecekte suç işlemeyecekleri kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özkan Süslerer, olayın ardından müzisyenliği bırakarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı ve mahkeme kararına tepki gösterdi. "Tutkuyla çaldığım müzik aletim artık bana acı hatıralar anlatıyor" dedi.
“Beni darbettiler, bana hayvanca saldırdılar. Ondan kurtulayım, ondan kurtulayım dedim, kurtulamadım. Yerlerde süründüm. Hiç bunu beklemiyordum. İnsan kavga edeceğini bilse, böyle bir olay olacağını bilse, ne bileyim insan bir hazırlanır, eline bir sopa alır, kavgaya hazırlanır. Benim hiç haberim olmadan 10 kişi bana arkadan saldırdılar. Ondan sonra mahkememiz oldu. 1 kişi içeri girmişti, 76 gün içeride yatmıştı. Ondan sonra ilk mahkemede o da çıktı dışarı. İlk mahkemede bir şey olmadı, hepsi yalan söyledi. Hepsi kıvırdı. ‘Biz dövmedik, biz yapmadık, sarhoştuk hatırlamıyoruz’ dediler. Yani kısacası karakolda doğru söylediler, mahkemede şaştılar. Bu cezaların caydırıcılığı yok. Daha çok ceza alması lazım. 1,5 sene bunlar için az. Ben 3 ay çalışamadım. Kaburgam kırıldı, omzum çıktı, kafam gözüm darmadağınıktı. Kazancım mükemmel derece düştü. Müzisyenlikte aldığım para ile asgari ücret arasında 3-4 kat fark var. 15 senedir güvenlik görevlisi kartım var. Böyle bir olay olacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu meslekten soğuduğum için bıraktım. İnsanlar eskisi gibi değil. 2-3 bira içen mafya kesiliyor, huzur bozuyor, kavga çıkarıp ortalığı darmadağınık edip gidiyorlar. Güvenlik görevlisi olmadan önce, hiçbir şekilde kazanç elde edemedim. Zaten 1 ay raporum vardı. 3 ay çalışamadım. Ağrımdan, sızımdan perişan olmuştum. Resimlerimden de belli zaten. Doktor raporlarından da belli. Borçlarımı gazinoda çalışırken çok güzel ödüyordum. Bu 3 ay çalışamadığımda, 2 ay sonra uyarı aldım. 3’üncü ayda zaten çalışamadığım için hacizlik oldum. Aracımı satmak zorunda kaldım. Aracımı satıp bütün borçları kapattım. Ev kirası birikti. Bu sefer yiyecekler, içecekler birikti. Hiç kimse benim yanımda olmadı. Şimdi evdeyken cihazlarıma bakıyorum, orguma bakıyorum. Çalasım var, o günden beri org çalmıyorum. Tutkuyla çaldığım müzik aletim artık bana acı hatıralar anlatıyor”