Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son iki gününe girilirken, emekliler ve belirli koşulları taşıyan mükellefler vergi ödemekten muaf tutuluyor. Bu muafiyet şartları detaylı bir şekilde ortaya çıktı. Yanlışlıkla vergi ödemesi yapanlar ise fazladan ödedikleri paraları geri alabilecek.

Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında vergi öderken, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödemekle yükümlü. Ancak bazı vatandaşlar belirli şartları yerine getirdikleri takdirde emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen sorular şu şekilde yanıt buldu:

Kimler Vergiden Muaf?

Geliri olmayan ev hanımları, 18 yaşından büyük ev hanımları, işsizler ve aylık dışında geliri olmayan emekliler.

Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Her Konut İçin İstisna Var Mı?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.

Aynı Ev İki Kişinin Üzerindeyse Ne Yapılacak?

200 metrekarelik evde hissesi olanlar, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyor.

Yurt Dışından Emekli Olanlar Hak Sahibi Olabilir Mi?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor.

Vergi İstisnasından Faydalanmak İçin İlgili Konutta Oturma Şartı Var Mı?

Hayır, bu evde oturma şartı aranmıyor. Ancak kira geliri vergisi ayrıca alınıyor.

Ölüm Maaşı Alanlar Da Yararlanabilir Mi?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de vergi ödemiyor.

Müracaat Etmek Gerekli Mi?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.

Yanlışlıkla Ödenen Vergiler Geri Alınabilir Mi?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde fazla ödenen vergiler geri alınabilir.

Arsası Olan Emekliler Bu Haklardan Yararlanabilir Mi?

Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri sahipleri de bu kapsamda değil.

Kat İrtifaklı Tapu Sahipleri İçin Durum Değişir Mi?

Kat irtifakı tapusu olanlar diğer şartları sağladıkları takdirde emlak vergisi ödemezler.

Hem Kendisinin Hem Eşinin Evi Olan Emekli Vergi Öder Mi?

Hayır, sadece bir konut üzerinden muafiyet hakkından yararlanılabilir.

Yeni Emekli Olanlar Da Hak Sahibi Olabilir Mi?

Evet, yıl içinde emekli olanlar bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemekten muaf olabilirler.