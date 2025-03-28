ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Yerel kaynaklara göre deprem, Myanmar’da yıkıma yol açtı. Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi. Deprem, Tayland’ın başkenti Bangkok ve Çin’in Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde de hissedildi.

Deprem Tayland'da yıkıma yol açtı: 1 ölü, 43 kayıp

Myanmar'ın Sagaing kasabasında meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansırken, yoğun duman yükseldiği ve çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca sarsıntıyla birlikte bir binanın üst katındaki havuzdan suyun taştığı görüldü.

Başkentte OHAL ilan edildi

Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Çin’de de hissedildi

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre yerel saatle 14.20 sıralarında meydana gelen depremler, Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde hissedildi. Büyük paniğe yol açan depremlerin maddi hasara yol açtığı öğrenilirken, can kaybı ve yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.