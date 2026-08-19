ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuşan kaynaklar, endişe oluşturan iddiaları gündeme getirdi.

İran rejimine yakın kaynaklara göre, İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı tırmandırması halinde savaşı Orta Doğu'nun dışına, hatta Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine kadar genişletmeyi düşünüyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, İran güçlerinin Bulgaristan da dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri tesislerine yönelik saldırı senaryolarını değerlendirdiğini ifade etti.

Sofya geçen ay ABD yakıt ikmal uçaklarının Besmer hava üssünü kullanmasına onay vermişti.

Kaynaklardan biri, yeni bir ABD saldırısı olması durumunda olası misilleme hedefleri arasında, Mart ayında Ağrotur'daki İngiliz üssünün insansız hava aracıyla vurulduğu Güney Kıbrıs'ın da bulunduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, yeni bir ABD saldırısı olması halinde olası misilleme hedefleri arasında, Mart ayında Ağrotur'daki İngiliz üssünün insansız hava aracıyla vurulduğu Güney Kıbrıs'ın da yer aldığını söyledi.

FİBER KABLOLAR DA RİSK ALTINDA

Aynı bilgilere göre İran silahlı kuvvetleri, çatışmanın daha fazla tırmanması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırma ihtimalini de ayrıca değerlendiriyor.

"YENİ ASKERİ HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?" SORUSU GÜNDEMDE

Tahran'da yeni bir savaş turunun yaşanabileceği düşünülüyor.

Tehditler, rejimin birçok üyesinin yeni bir askeri harekâtı "olacak mı" şeklinde değil, "ne zaman olacak" meselesi olarak değerlendirdiği Tahran'daki atmosferi yansıtıyor.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin müzakereler çıkmaza girerken, geçen hafta İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Mücteba Hamenei, sertlik yanlısı isimleri üst düzey güvenlik ve askeri görevlere atadı. Salı günü Donald Trump ise Tahran ile "devam eden veya planlanan hiçbir görüşme veya temas olmadığını" söyledi.

Devrim Muhafızları ve diğer İranlı askeri komutanlar, yeni bir tam ölçekli çatışma yaşanması halinde İran'ın ABD askeri tesisleri, enerji altyapısı ve Orta Doğu'daki diğer hedeflere odaklanan önceki stratejisini terk ederek saldırılarını bölgenin çok ötesine taşıyacağı uyarısında bulundu.

İNGİLTERE'YE 'VURABİLİRİZ' UYARISI

Geçen ay Devrim Muhafızları ayrıca, ABD'nin İngiliz askeri üslerini kullanması konusunda İngiltere'yi uyardı ve "İran topraklarına saldırı başlatmak için kullanılan herhangi bir üssün meşru bir hedef olarak kabul edileceğini" vurguladı.

Kaynaklardan biri, rejimin Trump'ın İran altyapısına yönelik önceki tehditlerini hayata geçirmesi durumunda çatışmayı daha da genişletmeye yönelik bir plan hazırladığını söyledi. ABD Başkanı geçen ay, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırması halinde Washington'ın bir İran köprüsünü veya enerji santralini imha edeceğini belirtmişti. İkinci kaynak ise Tahran'ın ABD saldırısına karşı vereceği yanıtta "sınır koymayacağını" söyledi.

"İRAN, AVRUPA'YI VURACAK"

Kaynak, "ABD çok ileri giderse, İran ne pahasına olursa olsun kendini savunacak, bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı vuracak" dedi.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Nefes'in Financial Times'tan aktardığı bilgilere göre İran, çok uzak mesafelerdeki hedeflere saldırmaya istekli olduğunu daha önce de gösterdi.

Şubat ayında ABD ve İsrail'in savaşı başlatmasının ardından geçen haftalarda Washington, Tahran'ı Hint Okyanusu'nda yaklaşık 4.000 kilometre uzaklıktaki ABD-İngiliz ortak askeri üssü Diego Garcia'ya çok sayıda füze fırlatmakla suçladı. Füzelerin hiçbirinin hedefine ulaşmadığı belirtildi.

GÜNEY KIBRIS HEDEF ALINMIŞTI

Financial Times, "Mart ayında Türkiye, NATO hava savunmasının İran'dan fırlatılan birkaç balistik füzeyi engellediğini açıkladı. Aynı ay, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur'da bulunan bir İngiliz üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. O dönemdeki Batılı yetkililer, bunun İran'ın doğrudan saldırısından ziyade İran yanlısı güçler tarafından kullanılan bir İran insansız hava aracı olduğuna inanıyordu" hatırlatmasını yaptı.

"BU AVRUPA'YA DA BİR MESAJDI"

İlk kaynak, "Bu aynı zamanda Avrupa'ya da bir mesajdı: Füze saldırısına uğrayabilir, bu yüzden bu savaşta nerede durduğunu bilmesi gerekiyor. Altyapımıza yönelik bir saldırı gibi çok büyük bir hata, savaşı bölgenin ötesine, Avrupa'ya taşıyabilir" dedi.

Bununla birlikte İran rejimi içerisindeki bazı isimlerin Tahran'ın fazla baskı uygulamasından endişe duyduğu belirtiliyor. Ancak birçok sertlik yanlısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir anlaşmayı uygulayacağına güvenilemeyeceğine ve İran'ın nihai bir anlaşmada taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için Washington'a maliyeti artırması gerektiğine inanıyor.

Bu isimler arasında, Hamaney'in geçen hafta ülkenin güvenlik aygıtındaki en üst göreve atadığı Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Mohsen Rızai de bulunuyor.

İranlı analistler bu hamleyi, Tahran'ın en üst düzey müzakerecisi Muhammed Galibaf gibi yetkililerin şimdilik geri plana itildiğinin işareti olarak yorumladı. Kalıcı bir anlaşmaya varma ihtimalinin giderek azaldığı değerlendiriliyor.

"DELİRMEYİN, ÇÜNKÜ BEN SİZDEN DAHA DELİYİM"

İkinci kaynak, "İran açık bir mesaj veriyor: Eğer Galibaf ile anlaşmaya varamazsanız, Rızai ile uğraşmak zorunda kalacaksınız" dedi. Kaynak, Tahran'ın mesajını şu sözlerle özetledi: "Delirmeyin, çünkü ben sizden daha deliyim."