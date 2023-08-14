39 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Muhasebe Müdürü Ensar Nalcı’nın kızı Beyza ile Özcan Koç’un oğlu Tunahan Koç dünya evine girdi.

Işılay Balo Salonunda düzenlenen düğün törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin Nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı. Aktaş, nikah defterini ise geline vererek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Yıldırım Gazetesi olarak; Beyza ve Tunahan Koç çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.