2024-2025 yılları için memur ve emeklilerin toplu iş sözleşmesini artırma görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin önerisini bugün ikinci oturumda açıklaması bekleniyor. Memurlar iki yıl için %110 maaş artışı ve aylık 7650 lira kira yardımı talep ediyor. Ayrıca en düşük maaşın 22 bin liradan 30 bin liraya çıkarılması isteniyor.

1 Ağustos'ta başlayan süreç, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memuru ilgilendiren toplu pazarlıkla devam ediyor. İlerleyen süreçte hizmet sektörü tekliflerinin belirli bir iş takvimine göre sınıflandırılması ve tekliflerin kamuoyu önünde ön müzakeresi ile 11. faz müzakerelere başlandı. Kritik müzakere sürecine giren hükümetin bugün ilk zam teklifini kamuoyuna sunması bekleniyor.

Hükümetin Teklifi Kabul Edilmezse Ne Olacak ?

Teklif’in Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde, 3 gün sonra yeniden bir toplantı düzenlenecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir" şeklinde ifade etmişti.

Memur-Sen’in Talepleri ise şöyle:

· Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

· Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

· Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

· 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

· Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

· Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

· Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

· Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

· Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

· Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

· Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

· Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

· Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

· Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

· 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

· Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

· Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

· Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

· Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

· Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

· Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

· 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

· Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."