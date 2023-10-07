İddialara göre, hırsızlık olayı, Saadet Mahallesi'nde bulunan Saadet Camii'nde ikindi namazını kıldıran İmam Hatip Metin Uyanık'ın motosikletinin çalınmasıyla gerçekleşti. Olayın saat 16.14 sularında meydana geldiği belirtiliyor. Kimliği tespit edilemeyen bir hırsız, İmam Hatip Metin Uyanık'a ait olan 14 GE 890 plakalı motosikleti hedef aldı.

Güvenlik kameraları, hırsızın cemaatle birlikte namaz kıldığı sırada ortaya çıktığını ve namazı yarıda bırakarak caminin bahçesindeki motosikleti çaldığını gösterdi. Hırsız, namazı yarıda bırakarak etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilmiş ve motosikletle birlikte yürüyerek uzaklaşmış. Hırsızın bu olay sırasında rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışmalara başladı.