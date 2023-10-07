Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğle yemeği sırasında fenalaşan 5. sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Bozlak'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay, Aksaray İstiklal Mahallesi 11. Bulvar'daki okulun yemekhanesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Bozlak, diğer öğrencilerle birlikte öğle yemeği sırasında beklerken aniden bayıldı. Hemen olay yerine çağrılan öğretmenler ve okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesi için özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen İsmail Bozlak yaşamını yitirdi. İlk incelemelere göre Bozlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu üzücü olayın ardından İsmail Bozlak için taziye mesajı yayınladı.