Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Braga maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.