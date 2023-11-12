-
Narın faydalarını görmek için tazeyken tüketilmedir.
-
Son dönemlerde yapılan araştırmalar sonucunda kansere karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle erkeklere prostat ve cilt kanseri oluşumuna karşı etkilidir.
-
Bol miktarda C vitamini, demir, polyphenol ve potasyum içermektedir.
-
Kolestrol ve şekeri dengeler.
-
Kalp sağlığının korunmasında etkendir.
-
Yalnızca bir su bardağı nar suyu günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.
-
Günlük tüketimde yorgunluğu almakla beraber vücuda enerji verir.
-
Narın kabuğunu yüzünüzde gezdirdiğinizde cildinizi yumuşatır ve enfeksiyonlardan korur.
-
Nar aynı zamanda ülsere, öksürüğe iyi gelmektedir.
-
Damar sistemini korumaktadır, damar tıkanıklığını engellemektedir.
-
Kan yapıcı ve tansiyon düşürücü etkisi vardır.
-
Son dönemlerde prostat kanseri tedavisinde de kullanılmaktadır.
-
Nar cildinizin genç görünmesini sağlar, kozmetik ürünlerin içerinde de kullanılmaktadır.
-
Nar suyu ve kaynatılmış nar kabuklarından cilde maske yapılması cildinizin yenilenmesi sağlayacaktır.
-
Hücre yenilemektedir.
-
Metabolizmayı hızlandırıp, zayıflamaya yardım eder.