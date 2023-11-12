  • Narın faydalarını görmek için tazeyken tüketilmedir.

  • Son dönemlerde yapılan araştırmalar sonucunda kansere karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle erkeklere prostat ve cilt kanseri oluşumuna karşı etkilidir.

  • Bol miktarda C vitamini, demir, polyphenol ve potasyum içermektedir.

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  • Kolestrol ve şekeri dengeler.

  • Kalp sağlığının korunmasında etkendir.

  • Yalnızca bir su bardağı nar suyu günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.

  • Günlük tüketimde yorgunluğu almakla beraber vücuda enerji verir.

  • Narın kabuğunu yüzünüzde gezdirdiğinizde cildinizi yumuşatır ve enfeksiyonlardan korur.

  • Nar aynı zamanda ülsere, öksürüğe iyi gelmektedir.

  • Damar sistemini korumaktadır, damar tıkanıklığını engellemektedir.

  • Kan yapıcı ve tansiyon düşürücü etkisi vardır.

  • Son dönemlerde prostat kanseri tedavisinde de kullanılmaktadır.

  • Nar cildinizin genç görünmesini sağlar, kozmetik ürünlerin içerinde de kullanılmaktadır.

  • Nar suyu ve kaynatılmış nar kabuklarından cilde maske yapılması cildinizin yenilenmesi sağlayacaktır.

  • Hücre yenilemektedir.

  • Metabolizmayı hızlandırıp, zayıflamaya yardım eder.