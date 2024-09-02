Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hâlâ haber alınamazken, soruşturma kapsamında gelişmeler yaşandı. Narin Güran'ın abisinin ardından amcası Sami Güran da gözaltına alındı.

Sami Güran'ın Tutuklanma Süreci

Sami Güran, sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Güran, mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanma gerekçesiyle ilgili detaylar, soruşturma dosyası ve yapılan açıklamalar doğrultusunda netlik kazanmış durumda.

Yeni Gelişmeler ve Aramalar

Bugün ayrıca, Narin Güran'ın kaybolduğu evde arama yapıldı. Bu arama, soruşturma çerçevesinde yapılan yeni bir inceleme olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Kayıp Narin Güran'ın bulunması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.