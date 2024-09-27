Olayın arka planındaki karmaşık ilişkiler ve soruşturma sürecindeki hatalar, adaletin sağlanmasındaki zorlukları gözler önüne seriyor.

Bu durum vatandaşlardan yoğun tepki görüyor.

Aile birliğinin bozulması ve adalet sisteminin bir an önce onarılıp tecelli olmasını bekliyorlar.

Ayrıca güvenlik kameralarının incelenmemiş olmasının, delillerin kaybolmasını önleyebileceğini belirtti. Bu görüntülerin zamanında incelenmesi, Nevzat’ın Narin’i gömdüğü sıradaki hareketlerinin tespit edilmesine yardımcı olabilirdi.

Adalet Sürecine Dair Endişeler

Demirbilek, 12 kişinin tutuklandığını ancak bu kişilerin ileride serbest kalma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Suçun iştirakinin kanıtlanmasının, tek bir ifade ile hukuken zor olduğunu belirten Demirbilek, somut delillerin eksik olması halinde sanıkların birkaç yıl içinde serbest kalabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Özellikle Leyla Aydemir cinayeti örneğini vererek, benzer durumların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Leyla Aydemir Cinayeti Örneği

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan bir çocuktu. Leyla’nın cinayetinde, tutuklu sanık olan amcası ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken, diğer 6 sanık beraat etmişti. Bu tür sonuçlar, toplumda adaletin sağlanmasına dair derin bir güvensizlik yaratıyor.