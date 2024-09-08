Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, köylerine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içinde bulunduğunu ve çuvalın üzerinin taşlar ve dallarla kapatıldığını, böylece doğal bir görüntü verilerek şüphe uyandırılmaktan kaçınıldığını açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Mahalledeki güvenlik önlemleri artırılırken, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.