Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından, cesedinin 19 gün sonra dere kenarında bulunmasıyla cinayet soruşturması genişletiliyor. Cinayete ilişkin itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın evinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yeni bir arama yapıldı. Aramada elde edilen bulgular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

15 Dakikalık Arama

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar’ın evi akşam saatlerinde tekrar arandı. Savcılık izni ile gerçekleştirilen arama, 15 dakika sürdü ve ekipler kısa süre sonra evden ayrıldı.

Narin Güran’ın Ölüm Nedeni Belirlendi

Narin Güran’ın otopsi raporunda küçük kızın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili olarak, amca Salim Güran'ın talimatıyla Nevzat Bahtiyar'ın cesedi dere kenarına sakladığı iddia edildi. Boğulma sırasında Narin’in ağzından çıkan sıvının Salim Güran’ın eline bulaştığı ve buradan araç direksiyonuna geçtiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in yengesi Hediye Güran, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanırken, kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakıldı.

Cinayetin Ardındaki Detaylar

Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 8 Eylül’de küçük kızın Eğertutmaz Deresi kıyısında cesedinin bulunmasıyla son buldu. Cesedin çuval içinde taşlarla örtülmüş halde bulunması, cinayetin önceden planlandığına dair şüpheleri artırdı.

Amca Salim Güran, 2 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturmada ifadesine başvurulan Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın kendisine 200 bin TL karşılığında cesedi dere kenarına bırakma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Bahtiyar ayrıca, amca Güran’ın kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.