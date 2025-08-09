Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ailesinden gözaltına alınmayan tek kişi olan ağabey Baran Güran, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, telefon kayıtları ve görüntüler ışığında ailesinin suçsuz olduğunu belirtti. Güran, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti.

Gürhan, kardeşi Enes Gürhan’ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Ne kardeşim ne de annem Yüksel Gürhan ile amcam Salim Güran suçlu. Telefon kayıtları, o saatlerde evde olduklarını gösteriyor” dedi.

İddianamede, annesinin çelişkili ifadeleri ile kardeşinin kolundaki ısırık izi hakkındaki açıklamalarının mahkeme heyetini ikna etmediği belirtilirken, Baran Güran buna rağmen aileye yönelik olumsuz bir algı yaratıldığını ileri sürdü.

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süre Gürhan, "Narin’in cansız bedenini taşıyan kişi odur. 4 yıl 6 ay ceza aldı, bu ödül gibi. Cinayet sonrası 40 dakika boyunca kimseyle konuşmamış. Görüntüler, ailemin masumiyetini ortaya koyuyor" diye konuştu.