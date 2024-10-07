Narin Güran'ın ailesi, 6 Ekim tarihinde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yayımlanan "Narin Güran'ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin rapor soruşturma dosyasına geldi" şeklindeki haberlere yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, aile olarak Narin Güran'ın katil veya katillerinin bulunarak en yüksek ceza ile cezalandırılması ve adaletin sağlanmasının en öncelikli hedefleri olduğu vurgulandı.

21 Ağustos 2024 tarihinde kaybedilen Narin için duyulan derin üzüntüye rağmen, sosyal medya ve basında gerçek dışı haberlerin yayımlandığına dikkat çekildi. Aile, bu haberlerin, başta kadınlar olmak üzere ailelerinin onuruna yönelik acımasız saldırılar içerdiğini ifade etti. Narin'in ölümünün ardından yaşanan bu sürecin, bazı sosyal medya fenomenleri tarafından takipçi ve izlenme sayılarını artırmak için istismar edildiği, ayrıca bir gazetecinin de bu trajik olaydan faydalanmaya çalıştığı belirtildi.

Aile, bu tür asılsız haberlerin ve yanlış yönlendirmelerin, gerçek bağlamından koparılarak kamuoyuna iletildiğini ifade etti. Gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da ekledi. Narin Güran’ın kaybolması ve ölümü ile ilgili yapılan ifadelerin, bağlamından koparılmadan değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Aile, bu süreçte yaşadıkları acının daha fazla görünmez kılınmaması ve adaletin bir an önce yerini bulması için kamuoyunun desteğini beklediklerini belirtti.