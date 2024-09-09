Diyarbakır'daki Narin Güran olayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sayısı 24'e yükseldi. 8 yaşındaki Narin'in kesin ölüm sebebi için otopsi işlemi 11 saat sürdü. Adalet Bakanlığı, acı olayın aydınlatılması için ayrıntıların üzerine yoğunlaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'yi kahreden Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca dün sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir" dedi.

Her ayrıntının tek tek titizlikle incelendiğini kaydeden Bakan Tunç, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişinin daha gözaltına alındığını ve soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükseldiğini duyururken, "Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadelerini yineledi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1832901857007792477

Hatırlanacağı gibi, Diyarbakır’da daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında Eğertutmaz Deresi’nde yeniden başlayan aramada, Uzman Jandarma JAK ve JÖH ekiplerince kayıp kızın cenazesine ulaşılmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, küçük kızın, en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleri ile birlikte dere kenarında çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 8.45 sıralarında ölü olarak bulunduğu açıklamıştı.