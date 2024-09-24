Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Olayın ardındaki sır perdesini aralamak için güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada önemli bir aşama daha kaydedildi. Cinayetle bağlantılı olarak tutuklanan ve suçu itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinin ardından, Bahtiyar’ın ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldığı bildirildi.

Bahtiyar'ın evinde ve ahırında gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde, daha önce fark edilmeyen bazı maddi bulgular ortaya çıkarıldı. Bu yeni delillerin olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğu belirtilirken, Bahtiyar’ın sorgusu devam ediyor. Savcılık, bulunan delillerin, cinayetin ayrıntılarının netleşmesine katkı sağlayabileceği kanaatinde.

Yetkililer, olayın başlangıcından itibaren her türlü ipucunu değerlendirdiklerini ve adaletin yerini bulması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti. Narin Güran’ın ailesi ise yaşadıkları büyük acıya rağmen soruşturmanın ilerleyişini yakından takip ediyor ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.

Cinayetin çözülmesi için yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağı ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.