Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Seyyar balıkçının bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, hayatını kaybetti.

100. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan T.Ç., ile seyyar balıkçı N.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü. Seyyar balıkçı N.Y, T.Ç.’yi göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ç. hayatını kaybettiği öğrenildi.

T.Ç.’yi bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.