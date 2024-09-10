Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma, yeni ve çarpıcı itiraflarla derinleşti. Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri, amcası Salim Güran'ın kendisine 200 bin TL karşılığında Narin'in cesedini ortadan kaldırması talimatı verdiğini açıkladı.

Vahşice Öldürülme Olayı:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir zanlı, köy muhtarı Salim Güran’ın küçük Narin’in cesedini bir çuval içinde kendisine vererek ortadan kaldırmasını istediğini itiraf etti. Zanlı, muhtarın cesedi bir battaniyeye sarılı olarak gösterdiğini ve çuvalın üzerine 15-20 kilo ağırlığında bir taş koyarak dere kenarına götürmesini istediğini belirtti.

200 Bin TL Teklif Edildi:

Zanlı, Salim Güran’ın kendisine cesedi yok etmesi için 200 bin TL teklif ettiğini ve bu parayı kabul ettiğini söyledi. Cesedi dere kenarına götüren zanlı, çuvalı ağır bir taşla gizleyerek olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Narin’in cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu bu bölgede bulunmuştu.

Soruşturmanın Devamı:

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni, bugün köyünde toprağa verildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere yol açabileceği belirtiliyor.