Apple’ın geleneksel olarak her yılın eylül ayında yaptığı yeni ürünlerini tanıtım etkinliği beklenen heyecanı veremedi. Etkinlik sırasında Apple hisselerinde kısmi düşüş yaşandı ancak gün kapanışı sırasında aynı seviyelere geri döndü.

Apple’ın her yıl Eylül ayında düzenlediği ve en önemli etkinliği olarak kabul edilen lansmanda, CEO Tim Cook dün Apple Watch, AirPods ve yeni iPhone 16 serisini tanıttı. Merakla beklenen yapay zeka (AI) işlevlerinin Ekim ayına kadar mevcut olmayacağının duyurulması ise Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Etkinlik sırasında Apple hisselerinde kısmi düşüş yaşandı, kısa bir süre sonra toparlayıp aynı seviyelere geri döndü.

iPhone 16’lara kameraya erişim sağlayan kontrol düğmesi eklendi

20 Eylül’den itibaren satışa çıkacak olan iPhone 16’nın Türkiye’ye ise Eylül sonunda gelmesi bekleniyor. iPhone 16’nın yan tarafında kamera düğmesi ve koruma sağlayan seramik kalkan bulunuyor.

Apple Intelligence Ekim ayında kullanıma sunulacak

Apple, Ekim ayında iOS 18.1 ile birlikte Apple Intelligence’ın beta sürümünü kullanıma sunacağını duyurdu. İlk aşamada ABD’de İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Ancak Apple, zamanla bu yapay zeka özelliklerini daha fazla dilde erişilebilir hale getirerek global kullanıcı tabanına sunacak.