İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 52 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-15" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda 52 ilde etkili bir şekilde yürütülen çalışmalarda 363 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, 217 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Erzincan'dan İzmir'e, Balıkesir'den Ankara'ya ve Mersin'den Trabzon'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplamda 52 ildeki operasyonlarla, uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir adım atıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili detayları açıkladı.

"Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;

217 Kg Uyuşturucu Madde ve 1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.️

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın olmak üzere 52 ilde "NARKOÇELİK-15” operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌38,5 kg metamfetamin,

📌16 kg kokain,

📌3 kg bonzai ham maddesi ele geçirildi.

40 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌37 kg skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌61 kg skunk ele geçirildi.

4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌27 kg metamfetamin ve

📌132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌20,5 kg bonzai,

📌3,5 kg skunk ve

📌35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."