Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 76 ilde düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, sokak satıcısı ve zehir taciri 2.248 şüpheli gözaltına alındı.

Son üç haftada gerçekleştirilen çalışmalarda:

2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ,

, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3.165 ekip, 8.236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin toplum huzuru ve geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.