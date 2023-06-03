Türk edebiyat tarihinde Baki’den sonra 2. Sultanu’ş-Şuara unvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında kabri başında dualarla yad edildi.

Türk edebiyat tarihinde Baki’den sonra 2. Sultanu’ş-Şuara (Şairlerin Sultan) olan Necip Fazıl Kısakürek için sevenleri tarafından Eyüpsultan’da anma programı düzenlendi. Kaşgari Camii’nde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kısakürek’in vefatının 40. yılında cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav ve helva dağıtıldı. Eyüpsultan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenen anma etkinliğine ise Necip Fazıl Kısakürek’in sevenleri katıldı.