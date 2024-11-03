Nesine 3. Lig 2. Grup 9. haftasında Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında her iki ekip de fırsatları değerlendirme noktasında zorlandı. 31. dakikada Etimesgut Belediyespor’un kalecisi Ramazan’ın yaptığı büyük hata, Balıkesirspor için önemli bir gol fırsatı doğurdu ancak takım bu şansı değerlendiremedi. Ardından 35. dakikada Etimesgut Belediyespor’un geliştirdiği tehlikeli atakta Balıkesirspor kalecisi Hüseyin başarılı bir şekilde topu uzaklaştırarak golü engelledi. 43. dakikada ise Balıkesirspor’un Osman ile kullandığı korner etkisiz kaldı ve top auta çıktı. İlk yarı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Balıkesirspor başladı ve 55. dakikada önemli bir atak geliştirdi ancak Ramazan devreye girerek topu kornere gönderdi. 63. dakikada Balıkesirspor’un Muhammed ile yakaladığı pozisyon, kalecinin kucağında kalırken, 69. dakikada Ertuğ’un ceza sahası içinde yaptığı yarım vole vuruşu az farkla dışarı gitti. Maçın 85. dakikasında Etimesgut Belediyespor’un Osman ile geliştirdiği atakta Hüseyin yine başarılı oldu.

Maçın geri kalan bölümünde de her iki takımın çabalarına rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.