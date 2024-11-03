Hakemler: Hakan Yurtseven, Uğur Çakmak, Burak Yanardağ
Kafkasspor: Emre Şeker, Eren Daniş(Dk 78 Yağış Haydar Doğan), Batuhan Doğrukıran, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz(Dk 62 Emir Özsoy) İskender Can(Dk 62 Kerem Demir), Doğukan Ateş, Hasan Bekil(Dk 78 Deniz Dirk Knibbe) Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal(Dk 62 Yusuf Kaplan) , Yusuf Turhan
Muğlaspor: Akil Şakirt, Mehmet Eksik, Çağrı Bülbül, Tuğay Adamcıl(Dk 82 Fatih Taşdelen) Oğuzhan Erdoğan(Dk 63 Savaş Yılmaz) , Serhat Enes Çalışan, Cemal Kızılateş(Dk 82 Tayfun Tatlı) , Sırat Yeşilördek, Mustafa Köroğlu( Dk 63 Emre Akbulut) , Yalçın Eycan Kaya, Furkan Demir
Sarı kartlar: Kerem Demir(Kafkasspor) Oğuzhan Erdoğan, Akil Şakirt (Muğlaspor)
Kırmızı kart:
Goller: Eren Daniş(Kafkasspor) Furkan Demir, Mehmet Eksik, Savaş Yılmaz(pen) (Muğlaspor)
Maçtan önemli dakikalar
42'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Eren'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
45'nci dakikada gelişen Muğlaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
50'nci dakikada Muğlaspor korner kazandı. Topun başına geçen Tuğay'ın ceza sahasına attığı topa yükselen Mehmet'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
67'nci dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Savaş'ın vuruşu ağlarla buluştu.
81'nci dakikada Kafkasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Emir'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-3