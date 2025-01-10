Nagel Komitesi’nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunun detaylarını The Jerusalem Post gazetesi yazdı.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Ortadoğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.