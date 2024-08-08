Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'e televizyonlarından bağlanmak isteyen kullanıcılar, erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar, platforma televizyonları üzerinden giriş yapmaya çalıştıklarında "tvq-st-115" ve "tvq-st-122" hata kodlarıyla karşılaşıyor.

Bu erişim sorunuyla ilgili son 24 saat içinde çok sayıda şikayet alındığı belirtiliyor. Küresel ölçekte yaşanan bu erişim probleminin sebebi merak konusu olurken, Netflix'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.