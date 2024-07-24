Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’nde, turist rehberlerine yönelik olarak ‘Türk İşaret Dili Kursu’ açılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM’de, Nevşehir Rehberler Odası ile işbirliğinde açılacak olan ‘Türk İşaret Dili Kursu’ için kayıtlar başladı. Kapadokya bölgesindeki rehberlere özel olarak açılacak olan ve 120 saat sürecek olan kursa katılmak isteyenler 10 Ağustos 2024 tarihine kadar kayıtlarını www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak yaptırabilecek.