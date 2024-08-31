Nevşehir’de, büyük zaferin 102’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından Fener Alayı düzenlendi. Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile belediye başkanlık binası önünden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na yürüdü.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi. Etkinlik kapsamında akşam saatlerinde Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bando Takımı eşliğinde ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile birlikte Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ile birlikte bulunduğu yürüyüşe, ayrıca Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ve bugün sona eren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’ndaki öğrenciler aileleri ile birlikte katıldı.

Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bugün 102’nci yıl dönümünü kutladığımız büyük zafer, 1071’den beri Türk yurdu olan Anadolu’ya son mühür vurulmuş ve artık kıyamete kadar Türk yurdu olacağının belgelendiği gündür.102 yıl önce büyük zaferi bize armağan eden ve bu ülkenin yurdumuz olmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bugün, Zafer Bayramı’nın 102’nci yılında Nevşehir’de bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, kardeş olduğumuz müddetçe, aramızdaki bütün farklılıkları bir kenara bırakıp hep birlikte ‘Ne Mutlu Türk’üm’ dediğimiz müddetçe kimse bizim sırtımızı yere getiremeyecek. İyi ki bu şehrin bir ferdiyim, iyi ki sizin evladınızım, iyi ki sizin kardeşinizim. Bu şehrin evladı olmaktan gurur duyuyorum. “ dedi.