Nilüfer Belediyesi, “2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer” etkinlikleri ile edebiyatı hayatın her alanına taşımaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında oyuncu Nezaket Erden, Koza Kütüphane’de ve Penguen Gıda Sanayi çalışanları ile bir araya geldi. Erden, önce Koza Kütüphane’de lise öğrencilerine Sennur Sezer şiirleri okudu. Söyleşide, öğrenciler de Sennur Sezer ve farklı şairlerin şiirlerini okudu. Öğrenciler, şiir ve tiyatro üzerine Erden’e merak ettikleri soruları yönelttiler.

“ANNEANNEM İÇİN ŞİİR YAZMAK İSTERDİM”

Kendi çocukluğundan bahseden ve şiirle olan bağını anlatan Nezaket Erden, şiir deyince anneannesini hatırladığını dile getirdi. Anneannesinin okuma yazma bilmediğini ancak aklından yazdığı mani gibi şiirleri olduğunu dile getiren Erden, “Bunlar, oğlunun hastalık sürecinde yazdığı şiirlerdi. Ezberden okuyordu. Çocukluğumda güzel geliyordu. Muhtemelen çok iyi şiirler olmasa da duygusu çok yoğun, o süreci özetleyen şiirlerdi. Ben de anneannemle ilgili şiir yazmak isterdim. Doğa ve hayat ilişkisiyle ilgili şiirler olabilirdi” dedi.





Üniversitedeki felsefe eğitiminin mesleğinde faydası olduğunu anlatan Nezaket Erden, öğrencilere felsefe ile ilgilenmelerini, farklı fikirlerle karşılaşmalarının bakış açılarına faydası olduğunu söyledi.





FABRİKADA ŞİİR MOLASI

Nezaket Erden, ardından “Fabrika Okumaları” kapsamında Penguen Gıda Sanayi çalışanları ile buluştu. Burada da Sennur Sezer’in şiirlerini okuyan Erden çalışanlarla sohbet etti. Etkinlik bitiminde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nezaket Erden’e teşekkür ederek, hediye takdim etti.