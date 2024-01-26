Ümraniyespor, Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka ile CEO pozisyonu için 1 yıllık anlaşma imzaladı. Anelka, uzun vadede burada olduğunu belirterek, "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, CEO pozisyonu için Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, Sportif Direktör İbrahim Dağaşan ve Nicolas Anelka katıldı. Anelka ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kendileri için çok özeli bir gün olduğunu belirten Başkan Ömür Aydın, "Bizler futbolda, sporda yöneticiler olarak hayal etmek zorundayız. Bu hayalleri de vizyona çevirmek durumdayız. Her gün bir adım daha öteye gitmek için, her gün futbolda yeni bir şeyleri kazandırmak için mücadele etmek zorundayız. Yönetim anlayışı sadece sporu, yeşil sahadan ibaret olarak görmek değil. En iyi statları, tesisleri yapabilirsiniz ama bunun için bir kültürle, bir yönetim anlayışıyla doldurmadığınız zaman bir öneminin olmadığını düşünüyoruz. Bu manada dünya futbol standartlarında inşa üretmek üzere fikir ortaya koyduk. Bizim için yönetimin sürdürülebilir olması lazım. Kim gelirse gelsin yapı taşlarının yerinden oynamaması lazım. Bir kültürü inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yanında sportif başarılar da es geçilemez. Nicolas Anelka’ya CEO’luk görevini teklif ettik. Düşündüğümüz şey, bu futbol anlayışını, bu vizyonu birlikte hayata geçirebilmek. Anelka ile birlikte Ümraniyespor’a dünya standartları çerçevesinde bir kulüp kültürü, bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Kendisinin muazzam bir kariyeri, kişiliği var. Aynı rüyayı gördüğümüz anda ikimiz de çok heyecanlandık. Herkes içerisinde olduğu bir fikir, bir kültürle hareket etmek için Anelka’nın profesyonelliğinde verdiği heyecanla kısa vadede, uzun vadede çok ciddi yol giderek herkesin konuştuğu Ümraniyespor olacaktır. Anelka’ya bu fikre inandığı için, burada bulunduğu için teşekkür ediyorum. Hem Ümraniyespor hem de Türk futbolu için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Anelka: "Uzun vadede buradayım"

Ümraniyespor’da olduğunu için çok mutluyu olduğunu ifade eden Nicolas Anelka, "Benim için zevkli ve hedefli bir yolculuk. Çok sevdiğim bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Çok sabırsızım. Bu kulüp için çok şey yapılabileceğimi düşünüyorum. Şu anda Türkiye’deki futbol seviyesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerim ve yaşadıklarımla Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Altyapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden biri genç oyuncuları keşfedip, Türk futboluna kazandırmak. Hep birlikte bunu yapabileceğimize inanıyorum. Türk futbolunu mental olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Kolay olmayacak, beraber çok çalışmamız gerekiyor. Eminim ki başarabileceğiz. Bir günde olmayacak. Sabırlı olmamız gerekiyor. Uzun vadede buradayım. Ümraniyespor olarak bu konuda çok istekliyiz. Hem bir üst lige çıkabilmek için başkanımızın, benim ve İbrahim’in hedeflerinden bir tanesi bu kulübü en yukarıları çıkarabilmek. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Kolay olmayacak ama başaracağız" şeklinde konuştu.

Sürecin nasıl geliştiğiyle alakalı gelen bir soruya Anelka, "Neden olmasın. Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük bir hedefti. Aklımda olanları gerçekleştirmek istiyorum. Şu anda nerede olmak istiyorsam oradayım. İstanbul’dayım, Türkiye’deyim. İnsanlar burayı ne kadar sevdiğimi bilir. Benim başarmam için her şey hazır" cevabını verdi.

"Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine hiç şaşırmıyorum"

Türkiye’ye hala çok büyük isimlerin geldiğini söyleyen Anelka, "Yurt dışına güzel bir görüntü veriyoruz, Süper Lig’in kalitesi anlamında. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hala dünyada Avrupa’da büyük isimlerin getirebileceğini gösteriyor. Türkiye’de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine hiç şaşırmıyorum. Hep böyle devam edecek" cümlelerine yer verdi.

Ömür Aydın: "’Bizimle futbolu değiştirmeye var mısın? Sana ihtiyacımız var’ dedim"

Nicolas Anelka’yı nasıl ikna ettiğini de anlatan Ömür Aydın, "Bir dünya görüşüne de ihtiyacımız vardı. Hem kişiliği açısından hem işi açısından örnek bir isim olması gerekiyordu. Birçok açıdan baktığınızda bütün Türkiye’de futbolseverlerin gönül verdiği bir isim olduğuna inanıyorum. Kariyerinde tartışacak bir şey yok. ’Bizimle futbolu değiştirmeye var mısın? Sana ihtiyacımız var’ dedim. O dakikadan sonra hiç düşünmedi. Bütün samimiyetle hep yanımızda oldu" diyerek sözlerini tamamladı.