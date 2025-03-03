Meteoroloji kaynaklarından Hava Forum sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cuma günü Adana, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Gaziantep’te hava sıcaklıklarının yükseleceğini açıkladı.

X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Onu soranlar çok vardı. Kendisi minik bir Türkiye tatili için geliyor. Yurdumuz hafta ortasından sonra minik ılık bir Afrikamsı hava dalgasının etkisine girecek. Cuma günü Adana 28°, Antalya 26°, İzmir 23°, Bursa 23° İstanbul 19°, Gaziantep 23° derecelere ulaşacak!"