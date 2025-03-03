

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgiye göre, 2024 yılında tarımsal üretimde önemli ürünlerden olan patates rekoltesi yüzde 21'lik artışla 6,9 milyon tona ulaştı. Geçen yıl Türkiye'nin patates ihracatı 2023'e göre yüzde 516 artışla 29 bin 902 tondan 184 bin 295 tona, değer açısından da yüzde 333 yükselişle 8 milyon 451 bin dolardan 36 milyon 607 bin dolara çıktı. 2024'ün ağustos ayından bu yılın ocak ayı sonuna kadarki 6 aylık dönem ele alındığında ise patateste ihracat 15 kat artışla 11 bin 905 tondan 190 bin 156 tona ulaştı. Bu sebzede ihracat değeri 6 ayda 4 milyon 315 bin dolardan 37 milyon 434 bin dolara çıkarken, en çok 48 bin 441 tonla ekim ayında yurt dışına satış oldu.

Patateste, ağustosta 3 milyon 496 bin dolarlık 21 bin 440 ton, eylülde 8 milyon 445 bin dolarlık 45 bin 716 ton, ekimde 9 milyon 856 bin dolarlık 48 bin 441 ton, kasımda 8 milyon 479 bin dolarlık 33 bin 924 ton, aralıkta 3 milyon 503 bin dolarlık 18 bin 872 ton ve 2025'in ocak ayında ise 3 milyon 655 bin dolarlık 21 bin 763 ton ihracata imza atıldı.

2023'te yok denecek kadar ürün gönderilen Suriye 88 bin tonla ihracatta ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 38 bin 800 tonla Irak izledi.

Azerbaycan'a 2024'ün aralık ayında 7 bin 393 ton ve bu yılın ocak ayında ise 13 bin 594 ton patates gönderildi.

Her ne kadar ihracatta bir artış olsa da bu durum deposunda onbinlerce ton ürün bulunan çiftçiye pek yaramadı. Çiftçiler halen kilogram maliyeti 6 liranın üzerinde olan patatesini 3 liradan satmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA