Ünlü isim Nilgün Belgün, yürekleri ağza getirdi.Sosyal medya hesabından serumlu bir fotoğrafını paylaşan Belgün,domuz gribine yakalandığını ve sahnelerini ileri bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Belgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostlar, domuz gribine yakalandım"

Sevgili Dostlar; Ben en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere….