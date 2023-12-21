Ünlü isim Nilgün Belgün, yürekleri ağza getirdi.Sosyal medya hesabından serumlu bir fotoğrafını paylaşan Belgün,domuz gribine yakalandığını ve sahnelerini ileri bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Belgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

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"Sevgili dostlar, domuz gribine yakalandım"

Sevgili Dostlar; Ben en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere….

Kaynak: HABER MERKEZİ