Nill's Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ortakcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aileden gelen yarım asırlık tecrübemizi modern yöntem ve anlayışla birleştiriyoruz.

Üretim ve depolama alanımızın büyümesiyle birlikte yeni üretim hatları açarak hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı artıracağız. Ev mobilyasında üst kalite ve farklı tasarım çizgilerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şirket, ev mobilyasının yanı sıra dünyanın birçok yerinde farklı projelere imza atarak uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Nill's Mobilya Genel Müdürü Yusuf Ortakcı ise, "Yeni yatırımlarımız sadece üretim kapasitemizi değil, aynı zamanda global pazardaki rekabet gücümüzü de artıracak. 66 yıllık tecrübemizi inovasyonla harmanlayarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Üretim ve depolama alanının genişlemesiyle birlikte yeni üretim hatları devreye alınacak ve bu sayede ürün çeşitliliği ile üretim hızı artacak.

Nill's Mobilya, bu yatırımlarla daha fazla kişiye iş imkânı sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yarım asrı aşkın bir süredir mobilya sektöründe faaliyet gösteren Nill's Mobilya, üst kalite ve özgün tasarım çizgileriyle ev mobilyasında öncü firmalardan biri.

Üçüncü kuşak yönetimiyle birlikte üretim kapasitesini ve ürün yelpazesini genişleterek, hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor.