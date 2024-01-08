Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, en yakın takipçisi Yalova Yeşilovaspor’u 3-1 yenerek, hem rakibinin 46 maçlık yenilmezlik serisine son vererek devreyi 6 puan farkla zirvede kapattı.

Sezona fırtına gibi başlayan Nilüfer Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), son maçından da galibiyetle ayrılarak ilk yarıyı zirvede tamamladı. Yalova 1. Numaralı Amatör sahadaki maç iki takımın dengeli oyunuyla başladı. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakada Yalova ekibi, 45. dakikada Hakan Öztürk’ün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı başlamasıyla birlikte Nilüferli futbolcular tam saha baskı uygulayarak rakibini bunalttı. Bu baskılar sonucu Yalova Yeşilovaspor’dan Doğukan Çınar, 3 dakika arayla 2 sarı kart görüp oyundan atılınca, ev sahibi takım 53. dakikada 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasından sonra ataklarını daha da sıklaştıran Nilüfer Belediye FSK, 61. dakikada Cüneyt Balçık’ın ayağından bulduğu golle 1-1’lik eşitliği yakaladı. İlk golünde asistini yapan Nilüfer’in golcü futbolcusu Sinan Yıldırım 66 ve 82. dakikalarda topu ağlarla buluşturarak takımını 3-1 kazanmasını sağladı.

Bu galibiyetle, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Nilüfer Belediye FSK ilk yarıda oynadığı 13 maçın 12’sini kazanarak topladığı 36 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde devreyi lider tamamladı. Nilüferli futbolcular ilk yarıda rakip ağları 45 kez havalandırırken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Mavi yeşil beyazlılar ligin ikinci yarısına 4 Şubat 2024 tarihinde Hendekspor deplasmanı ile başlayacak.