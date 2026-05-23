Kadınların üretime katılımını destekleyen Osmangazi Belediyesi'nin OSMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, Hüdavendigar Yetenek Evi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kadınların toplumsal yaşam içerisinde daha güçlü, daha aktif ve daha üretken bireyler olarak yer alabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, meslek edindirme, kişisel gelişim ve istihdama yönelik projeleriyle binlerce kadının hayatına dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) aracılığıyla kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılım göstermesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda OSMEK kursiyerlerinin oluşturduğu yıl sonu sergilerinin bir yenisi Hüdavendigar Yetenek Evi'nde gerçekleştirildi.

'Hem OSMEK sayısını, hem çeşitliliği artıracağız'

Hüdavendigar Yetenek Evi'ndeki serginin açılışına Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın yanı sıra kursiyerler, eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 21 branştan kursiyerlerin eserlerinin sergide yer aldığına işaret eden Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, OSMEK'lere çok önem verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

'OSMEK'ler bizim vazgeçilmezimiz. Her geçen gün sayıyı artırmayı planlıyoruz. Gittiğimiz her mahalle kahvaltılarında, mahalle toplantılarında belediye başkanımıza bu yönde talepler var. Biz de üst yönetim olarak bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada işbirliğini bizden esirgemeyen Halk Eğitim Müdürümüz Zeynep Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Biz bu sayıyı hem artıracağız, hem de bu sayı ile birlikte çeşitliliği de artıracağız. Demirtaş'taki kursiyerlerimizin ürettiklerimizi piyasa nasıl verebiliriz noktasında talebi oldu, biz de bunu masaya yatırdık. Biz burada ürettiklerinizi, belediyemizde kuracağımız gerek bir kooperatif, gerekse bir iştirak şirketi ile satışıyla ilgili plan içerisindeyiz. Bunu gerçekleştirebilirsek, burada ürettiğimiz ürünlerin kısa bir zamanda piyasaya girmesiyle burada bir sürdürülebilirlik kazandırılacak.'

'Daha iyilerini yapabilmeniz için her fırsatı tanımaya hazırız'

Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman da, serginin çok değerli bir takım çalışması olduğuna işaret ederek 'Büyük emekler sonucu meydana çıkmış sergimiz çok güzel görünüyor. Küçücük bir kesit bile bunu anlatıyor aslında. Daha iyilerini yapabilmeniz için biz de elimizden gelen her fırsatı tanımaya hazırız.' diye konuştu. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece ise, kendilerine bu fırsatları tanıyan Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve başkan yardımcısı Mücahit Yıldızhan'a teşekkürlerini sundu.

'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum'

Sergide yalnızca el emeği, göz nuru ürünleri görmediklerini; aynı zamanda sabrı, azmi, öğrenme aşkını ve bir arada olmanın verdiği güzel sinerjiyi de gördüklerini kaydeden Hüdavendigar OSMEK Yöneticisi Aleyna Rabia Çalı da 'OSMEK çatısı altında geçen koca bir eğitim yılını, fırça darbelerinde, iğne oyalarında, ilmek ilmek işlenen desenlerde taçlandırıyoruz. Bu yolculukta bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, eğitime ve sanata her daim öncelik veren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum.' açıklamalarında bulundu.

Serginin açılış töreninin ardından Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Hüdavendigar Yetenek Evi'ndeki sergiyi gezdi. Buradaki eserleri tek tek inceleyen Yıldızhan, kursiyerlerden eserler hakkında bilgiler aldı. Ziyarette ayrıca protokol üyelerine, kursiyerler tarafından özenle hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Kursiyerler vatandaşları kurslara davet etti

Hüdavendigar OSMEK kursiyerlerinden 58 yaşındaki Müberra Yiğit, çok gururlu olduklarını kaydederek 'Özellikle ziyaretçilerin beğenilerini almak, bizim için çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum, böyle kursları kaçırmasınlar.' ifadelerini kullanırken, 58 yaşındaki kursiyer Aynur Yılmaz da eserlerin ziyaret edilmesinin onur verici olduğunun altını çizdi. Bir başka kursiyer 55 yaşındaki Hanife Gözlek ise 'El sanatları ile uğraşmayı çok seviyorum, değişiklik ürünler çıkarmayı. Bence herkes çok güzel işler yapabilir, bir şeyler öğrenebilir, zamanımız çok güzel geçiyor.' değerlendirmesinde bulundu.