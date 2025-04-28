2012 yılında kardeş şehir ilan edilen Gotse Delchev’i ziyaret eden Nilüfer Belediyesi heyetinde, Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun da yer aldı. Gotse Delchev Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, geleneksel geçit töreniyle başladı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Tören sonrası sahne alan 13 farklı dans grubunun arasında, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da yer aldı. Etkileyici performanslarıyla geceye damga vuran topluluk, seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Gotse Delchev Belediye Başkanı Vladimir Moskov, genç yeteneklerin desteklenmesinin önemini vurgularken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun da gösterilen sıcak misafirperverlik için Moskov’a teşekkür etti.