Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yıllardır çözülemeyen 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugüne kadar 46 faili meçhul dosyada, 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların aydınlatıldığını belirtti.

Bursa'daki dosyada yeni deliller değerlendirildi

Açıklamada Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında meydana gelen olayın ayrıntılarına da yer verildi.

Yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı halde bulunan 7 yaşındaki Medine Kesmeni, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla olay yerinde bulunan araç parçaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, baz kayıtları ve yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Erkan Edincik'in, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklandığı açıklandı.

6 faili meçhul dosya yeniden çözüldü

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Bursa'nın yanı sıra Diyarbakır, İzmir, Muş, Nevşehir ve Siirt'teki faili meçhul dosyalarda da yeni gelişmeler yaşandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin, DNA incelemesi sonucunda 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026'da silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin ölümüyle ilgili kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtları incelendi. Tespit edilen 8 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıda öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında ise geçmişe dayanan husumet ile şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki hareketlerinin yeniden incelendiği, operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyasında kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden değerlendirilmesinin ardından 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde ise 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında yapılan çalışmalar sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi.

“Hiçbir cinayeti unutmayacağız”

Çalışmalarda görev alan başsavcılıklar, jandarma birimleri, JASAT ekipleri ve Adli Tıp Kurumuna teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.”