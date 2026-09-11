Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı. Faiz koridorunda da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Buna göre gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde tutuldu.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde, TCMB’nin önümüzdeki döneme ilişkin faiz adımları konusunda açık bir yönlendirme yapmadığı belirtildi. Karar metninde enflasyona dair olumlu ifadelerle temkinli mesajların birlikte yer almasının, Merkez Bankası’nın dengeli bir iletişim dili benimsediğine işaret ettiği kaydedildi.

3 PUANLIK İNDİRİMİN ŞİFRESİ!

Analizde “TCMB öncelikle son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini söylüyor. Buna ek olarak arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kaldığını belirtiyor ve bu durumu da iç talebin zayıf seyri ile ilişkilendiriyor. Bu iki mesajın TCMB’nin enflasyon görünümüne ilişkin iyimserliğini yansıttığını ve belki de haftalık repo ihalelerine başlanmasının gerekçeleri olduğunu söyleyebiliriz” denildi.

“YUKARI RİSK” İFADESİNE DİKKAT

Gedik Yatırım, Merkez Bankası’nın yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna yönelik mesajına dikkat çekti. Değerlendirmede, TCMB’nin temmuz ayındaki metinde enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtmesine rağmen, o dönemde “yukarı yönlü risk” ifadesini kullanmadığı hatırlatıldı.

ENERJİ FİYATLARI KRİTİK

Analistler, Merkez Bankasının “enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” yönündeki mesajını koruduğuna da dikkat çekerek; gelecek dönemde enflasyon görünümü ve enerji fiyatlarının seyrinin faiz indirimi sürecinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Yıl sonuna kadarki süreçte enflasyonun seyrini etkileyecek düzeyde önemli olan risklerin, para politikası üzerinde de belirleyici olacağını öngörüyoruz. Mevcut durumda yıl sonu senelik TÜFE tahminimizi yüzde 28,81 civarında konumlandırmakla beraber, muhtemel risk artışlarında bu rakamı yukarı yönlü revize edebileceğimizi hatırlatalım” denildi.

10 ARALIK İHTİMALİ!..

Analizde, “TCMB’nin ‘jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk ulaştırmaktadır’ ibaresini; faiz indirimlerinin bu ortamda yapılmasının mümkün olmayabileceğini yansıtması açısından önemli buluyor ve piyasalar açısından ‘şahin’ düzeyde düşünüyoruz. TCMB’nin, ekim toplantısına kadar enflasyonda olumlu görünüm ortaya çıkması durumunda seneyi iki faiz indirimi ile tamamlayabileceğimizi; jeopolitik risk artışlarıyla enflasyonun eğiliminde bozulma ortaya çıkması halinde ise en yakın faiz indiriminin 10 Aralık 2026 tarihine ötelenebileceği yönündeki senaryomuzu da dışlamıyoruz” mesajı paylaşıldı.

Bu arada analistler, faiz indirimlerinin ertelenmesi halinde tüketici finansmanı oranlarının bir süre daha yüksek seyrini koruyabileceği görüşünü de aktarıyor.