Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 5 TL ve 50 TL’lik banknotların yeni tertiplerini bugünden itibaren tedavüle çıkaracağını duyurdu. Yeni banknotlarda yalnızca başkan yardımcısının imzası değişirken, diğer tüm özellikler mevcut banknotlarla aynı olacak.

TCMB duyurusuna göre, E9 Emisyon Grubu IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotlar 11 Eylül 2026 (bugün) itibarıyla tedavüle verilecek. Yeni banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasının yanında 50 TL’lerde Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara’nın, 5 TL’lerde ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul’un imzası bulunacak.

BANKNOTLARIN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞMEYECEK

Yeni tertip banknotlarla ilgili en önemli ayrıntı, vatandaşların kullanımını etkileyecek herhangi bir tasarım değişikliğinin yapılmaması. TCMB’nin açıklamasına göre yeni banknotların boyutları, ön ve arka yüz tasarımları, genel özellikleri ve görünümleri önceki tertiplerle aynı olacak. Değişiklik yalnızca banknotlardaki imzalarla sınırlı tutulacak.

Bu nedenle yeni banknotların piyasaya çıkması, 5 TL veya 50 TL’nin değerinin değiştiği anlamına gelmeyecek. Söz konusu paralar mevcut banknotlarla aynı kupür değerine sahip olacak.

ESKİ BANKNOTLAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK

Yeni tertip banknotların dolaşıma girmesiyle mevcut 5 TL ve 50 TL banknotlar tedavülden kaldırılmayacak. Eski ve yeni tertip banknotlar birlikte tedavül etmeye devam edecek. TCMB, geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü yeni tertip banknotlarda da aynı uygulamayı gerçekleştirmişti.

Merkez Bankası’nın resmi kayıtlarına göre E9 Emisyon Grubu kapsamında farklı yıllarda çeşitli tertip banknotlar tedavüle çıkarıldı ve önceki tertiplerle birlikte kullanılmaya devam etti.