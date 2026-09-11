İnegöl Belediyespor’un erkek voleybol takımı, 27 Eylül Pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi çalışmalarına bu hafta itibariyle start veriyor. Antrenör Vural Kökçe nezaretinde gerçekleştirilecek hazırlıklarla sezona hazırlanacak olan İnegöl Belediyespor, yeni sezonda da genç ve yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla İnegöl’ü voleybol sahalarında temsil edecek.

KADRONUN YÜZDE 95’İ İNEGÖLLÜ

İnegöl Belediyespor’un yeni sezon kadrosunun en dikkat çekici özelliği, yine her yıl olduğu gibi altyapı temelli oluşu. Kadronun yaklaşık yüzde 95’i İnegöllü sporculardan oluşuyor. İnegöl’de yetişen genç sporcuların profesyonel lig seviyesinde mücadele etmesine imkân sağlayan turuncu-lacivertli ekip, yeni sezonda da bu anlayışla sahada olacak.

İLK MAÇ 27 EYLÜL’DE

İnegöl Belediyespor, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grup’ta mücadele edecek. Grupta Acıpayam Gençlik Spor, Arkas Spor, Bursa Voleybol, Güner Karakaya, Karacabey Belediye, Milas Belediye, Yenişehir Belediye, Yeşilçınar Spor, Yıldız Spor ve Yıldız Voleybol takımları yer alıyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında ise İnegöl Belediyespor, 27 Eylül Pazar günü Bursa Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle birlikte turuncu lacivertli temsilcimizin yeni sezon maratonu da başlamış olacak.

Ligde ilk devre karşılaşmaları 27 Eylül-6 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak. Sezonun ikinci devresinde ise takımlar 20 Aralık 2026-7 Şubat 2027 tarihleri arasında mücadele edecek.