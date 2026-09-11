Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzine 3 lira 20 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından tüm Türkiye'de benzinin fiyatı ilk kez 80 lirayı aşacak.

MOTORİNE DE ZAM YOLDA!

Petroldeki yükseliş benzinin ardından motorini de etkileyecek. Şu an 90 lirayı aşan motorine de salı günü zam bekleniyor. Ancak motorindeki zam miktarı henüz kesinleşmiş değil. Rakam önümüzdeki günlerde netleşecek.

AKARYAKITTA 100 LİRA SESLER!

Sektör kaynakları akaryakıtta yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti. Küresel risklerin devam etmesi halinde motorinin kısa sürede 100 lirayı aşabileceği belirtildi.