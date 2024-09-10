Nilüfer Belediyesi, park ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği bakım ve çevre düzenlemelerine tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çapalama, çim biçme, temizlik, sulama ve budama işlemlerini gerçekleştirerek parkların daha güzel bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Belediyenin çim düzenleme çalışmaları özellikle parklarda zaman geçiren vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Çocuklarıyla parkları sık sık kullanan aileler, “Bu düzenlemeler sayesinde parklar çok daha güzel ve temiz bir hale geldi. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla çimlerde oynayabiliyor, biz de daha rahat vakit geçirebiliyoruz.” şeklinde konuştular.