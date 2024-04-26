Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yönetimini belirledi. Başkan Özdemir, 7 başkan yardımcısının görevlendirmelerini yaptı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir, yeni yönetimin belirlenmesi için bir süredir yaptığı çalışmayı tamamladı. Göreve geldikten sonra ilgili birimlerden brifing alan Özdemir, daha sonra başkan yardımcılarını belirledi. Yapılan görevlendirmeyle Tezcan Öztürk, Serpil Altun, Okan Şahin, Emre Karagöz, Mahmut Demiröz, Şirin Biçer ve Zerrin Güleş başkan yardımcısı oldu.

Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü doğrudan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e bağlanırken, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Başkan Yardımcısı Tezcan Öztürk sorumlu olacak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Serpil Altun’un sorumluluğuna verilirken; Kültür İşleri Müdürlüğü, Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de Okan Şahin’e bağlanan müdürlükler oldu.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Emre Karagöz’e; imar ve planlama birimlerinin yer aldığı müdürlükler olan Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz’e bağlandı.

Yapılan görevlendirmeyle Fen İşleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Başkan Yardımcısı Şirin Biçer; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden de Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş sorumlu olacak.

Kaynak: BÜLTEN