Bursa, Bilecik ve Yalova illerindeki Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin ilgili personellerinin katıldığı "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi", Karaman Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonu’nda başladı.

Dört gün boyunca sürecek eğitimlerde, kamu alımlarında şeffaflık, etkinlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgi aktarımı yapılırken, özellikle 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek olan "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği" detaylı şekilde ele alınıyor.

Dijital dönüşümün ön plana çıktığı eğitimlerde, E-ihale süreci kapsamındaki dosya hazırlığı, teklif oluşturma ve sunma aşamaları, değerlendirme süreçleri, şikayet başvuruları ile sözleşme işlemleri hakkında da bilgi veriliyor. Ayrıca doğrudan temin usulleri ve son mevzuat değişiklikleri üzerine de katılımcılar bilgilendiriliyor.

Katılımcıların yeni düzenlemelere adapte olarak e-ihale uygulamalarını daha verimli kullanabilmeleri hedeflenen eğitimler, 17 Nisan’da sona erecek.