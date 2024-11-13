Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteği sağlamak amacıyla başlattığı ‘Halk Kart’ uygulaması, önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu yıl bin 232 ihtiyaç sahibinin yararlandığı Halk Kart’tan, önümüzdeki yıl bin 600 kişi faydalanabilecek.

Nilüfer’de ikamet eden maddi durumu yetersiz vatandaşlara, gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Halk Kart’ uygulaması 2025 yılında da, destek sağlayacak. Anlaşmalı marketlerde geçerli olan ‘Halk Kart’ ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gıda alışverişlerini yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi’ne istenilen evraklarla başvuranlar veya belediye tarafından ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabiliyor. Halk Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşlar; vukuatlı nüfus kayıt örneği, aynı hanede yaşayan kişi belgesi, eğitim gören öğrencilere ait öğrenim belgesi, trafik sicil kayıt formu, hanede engelli birey varsa raporu, hanede yaşayan 18 yaş üzeri bireylerin SGK dökümü belgelerini, beyan ederek başvuruda bulunabiliyor.

Uzman personeller tarafından oluşturulan ‘Sosyal İnceleme Raporu’ doğrultusunda, Halk Kart Kurulu başvuruları değerlendirerek, uygun görülen ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Halk Kart hizmetinden yararlanacak vatandaşlar, 2025 yılı itibariyle her ay kartlarına yüklenen bin 500 TL ile Bursa’daki anlaşmalı 5 marketin tüm şubelerinde gıda alışverişlerini yapabilecek.

2023 yılında bin 47 vatandaş, 2024 yılında da bin 232 vatandaş Halk Kart’tan yararlandı. Önümüzdeki yıl ise bin 600 vatandaşın kartlarına bin 500 TL yüklenerek destek sağlanacak.