Nilüfer Belediyesi’nin İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Çalışması kapsamında, istismar veya şiddet mağduru kadınların iş hayatına katılımını destekleyen Kadın Kotası Projesi için BURKAB Elektrik Kablo Sistemleri Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. ile protokol imzalandı. Halk Evi Başkanlık Makamı’nda düzenlenen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, ilgili birim sorumluları, BURKAB Genel Müdürü Ahmet Altıparmak ve şirket yöneticileri katıldı.





Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İş Koçu Destekli Eğitim Projesi’ni çok önemsediklerini belirterek, bu alanda Özhan Marketler Zinciri ve Sofra Compass Grup ile yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Şiddet gören kadınların hukuki ve psikolojik sorunlarına sahip çıkmak için seçim döneminde vaatlerinin bulunduğunu da hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, ihtiyacı olan ve talep edenlere hukuki ve psikolojik destek verdiklerini kaydetti. İnsanları hayata kazandırmanın ve onların kendilerini iyi hissetmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kadınların ve annelerin özgürleşmesi, bütçeye katkıda bulunması çok kıymetli. Böyle bir iş birliği protokolüne olumlu yaklaştığınız, destek verdiğiniz için Nilüfer Belediye Başkanı ve dezavantajlı grupların aileleri olarak sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





BURKAB Genel Müdürü Ahmet Altıparmak ise böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle güzel projelerde yer almaktan çok mutlu olduk. İnşallah bunların devamını getirebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından, şiddet mağduru kadınlar ile down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli bireylerin istihdamını amaçlayan iş birliği protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve BURKAB Genel Müdürü Altıparmak tarafından imzalandı.

Dezavantajlı grupların toplumsal hayata daha aktif katılımını ve istihdam imkanlarının artırılmasını hedefleyen protokol kapsamında, engelli bireylerin özel olarak yetiştirilmiş iş koçları tarafından desteklenmesi planlanıyor. Bu sayede, bireylerin BURKAB bünyesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde istihdam edilmeleri sağlanacak. Kadın Kotası Projesi ise, sadece istihdama katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile yaş ve engel temelli ayrımcılığın azaltılmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Protokol, dezavantajlı grupların iş hayatına katılımını teşvik ederek sosyal adaletin güçlenmesine örnek bir adım olarak öne çıkıyor.